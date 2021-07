Gesundheit : Unternehmen im Norden rufen zum Impfen auf

Die Unternehmensverbände im Norden haben die Hamburger und Schleswig-Holsteiner zur Impfung gegen das Coronavirus aufgerufen.

Rendsburg | „Nach wie vor sind Impfungen das erfolgreichste Mittel im Kampf gegen Covid-19“, sagte UVNord-Präsident Philipp Murmann am Mittwoch unter Hinweis auf steigende Infektionszahlen in Deutschland und Entwicklungen in Nachbarländern wie Dänemark. Hamburg und Schleswig-Holstein seien auf einem guten Weg, doch absehbar könnte das Angebot an Vakzinen die Nach...

