Nobelpreise : Universität Hamburg gratuliert Nobelpreisträger Hasselmann

Die Universität Hamburg hat ihrem emeritierten Professor Klaus Hasselmann zum Physik-Nobelpreis gratuliert.

Hamburg | „Was für eine großartige Nachricht! Ich gratuliere Professor Klaus Hasselmann sehr herzlich und mit größter Anerkennung zum diesjährigen Nobelpreis für Physik“, sagte Präsident Dieter Lenzen am Dienstag in Hamburg. Die Universität sei stolz auf einen Wissenschaftler, „der seinen Weg an die Weltspitze der Physik mit einem Studium an der Universität Ham...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.