Bildung : Unis in Kiel und Lübeck bleiben bei Präsenzveranstaltungen

Die Corona-Zahlen steigen immer weiter. Doch die Hochschulen in Kiel und Lübeck wollen für Studierende offen bleiben. „Es gilt die 3G-Regel“, sagt die Sprecherin der Lübecker Uni.

Kiel | An der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU) soll es trotz steigender Corona-Infektionszahlen im Land weiterhin Präsenzveranstaltungen geben. Präsidium und Fakultäten hielten weiterhin grundsätzlich am Präsenzbetrieb in der Lehre fest, teilte eine Sprecherin der Uni am Donnerstag mit. Angesichts der aktuellen Infektionslage könne aber in de...

