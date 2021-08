Bundestag : Unions-Kanzlerkandidat Laschet auf Wahlkampftour im Norden

Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet ist heute auf seiner Wahlkampftour in Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein unterwegs.

Lübeck | Es steht unter anderem ein Besuch des Naturschutzgebietes „Südlicher Priwall“ in Lübeck-Travemünde auf dem Programm (14.30). Am Abend (19.30 Uhr) ist eine Kundgebung auf dem Seebrücken-Vorplatz in Sankt-Peter-Ording geplant, wo Laschet und Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther kurze Reden halten wollen. Außerdem haben die beiden CDU-Pol...

