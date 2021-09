Hochschulen : Uni Kiel: Geographisches Institut nimmt Neubau in Betrieb

Die Geografen der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel haben ein neues Gebäude bezogen.

Kiel | Das Geographische Institut nahm am Montag seinen rund 21 Millionen Euro teuren Neubau offiziell in Betrieb. Damit werde der Wissenschaftsstandort Schleswig-Holstein gestärkt, teilte Wissenschaftsministerin Karin Prien (CDU) mit. Das Land investiere in den kommenden zehn Jahren mehr als 500 Millionen Euro in den Campus der Universität, kündigte sie an....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.