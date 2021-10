Wetter : Ungemütlich im Norden: Warnung vor schweren Sturmböen

Beschädigte Häuser, umgeknickte Bäume - am Donnerstag sorgte das erste Sturmtief des Herbstes für zahlreiche Einsätze. In der Nacht zum Freitag wurde es erst einmal ruhiger. Doch das könnte sich im Laufe des Tages wieder ändern.

Hamburg | Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet für den Freitag an der Küste teils schwere Sturmböen - es bleibt ungemütlich im Norden. Zum Wochenende sei allerdings mit einem Hochdruckgebiet zu rechnen, sagte ein DWD-Sprecher. In der Nacht zum Freitag richtete der Sturm keine Schäden mehr in Hamburg und Schleswig-Holstein an. Polizei und Feuerwehren verzeic...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.