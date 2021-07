Demonstrationen : Umweltschützer an Politik: Mehr Einsatz gegen Klimawandel

Bundesweit sind Anhänger von Fridays for Future für mehr Klimaschutz auf die Straße gegangen. Die Umweltschützer der Organisation Robin Wood starteten sogar eine dreiwöchige Floßtour, um für die Energiewende zu werben.

Hamburg | Nach der Flutkatastrophe in mehreren Teilen Deutschlands haben Umweltorganisationen für besseren Klimaschutz demonstriert. Umweltschützer der Organisation Robin Wood starteten am Freitag eine dreiwöchige Floßtour von Berlin nach Hamburg. Auf der Strecke soll es mehrere Zwischenstationen geben, an denen die Aktivisten mit Veranstaltungen und Aktionen a...

