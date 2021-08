Tourismus : Umweltaktion: Plastikfischen mit Tretbooten

Badegäste können im Ostseebad Timmendorfer Strand jetzt aktiv Plastikmüll aus dem Meer fischen.

Timmendorfer Strand | In einer gemeinsamen Aktion bieten das Sea Life Timmendorfer Strand und eine lokale Strandkorb- und Tretbootvermietung Tretbootmietern Kescher, Zangen und Körbe an, mit denen sie vom Boot aus im Wasser treibende Plastikabfälle einsammeln können. Der damit aus dem Wasser gefischte Müll wird am Ende gewogen und erfasst. Als Dankeschön gibt es nach Angab...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.