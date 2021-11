Wahlen : Umfrage sieht SPD in Schleswig-Holstein vor CDU

Wäre am Sonntag Landtagswahl in Schleswig-Holstein, könnte die SPD einer Umfrage zufolge an der CDU vorbeiziehen.

Kiel | Die SPD käme auf 28 Prozent der Stimmen, wie eine repräsentative Insa-Wahlumfrage im Auftrag der „Bild“-Zeitung ergab. Das wäre im Vergleich zu 2017 ein leichter Zugewinn von 0,7 Prozentpunkten. Die CDU würde 11 Prozentpunkte verlieren und käme auf 21 Prozent. Die Grünen könnten mit 18 Prozent rechnen, ein Plus von 5,1 Prozentpunkten. Für die FDP e...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.