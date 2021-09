Unfälle : Ultraleichtflugzeug abgestürzt: Pilot schwer verletzt

Beim Absturz eines Ultraleichtflugzeugs auf dem Flugplatz in Uetersen-Heist im Kreis Pinneberg ist der 48 Jahre alte Pilot schwer verletzt worden.

Heist | Er sei mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Lebensgefahr habe nicht bestanden. Nach bisherigem Ermittlungsstand hatte das Flugzeug nach dem Start am Donnerstag nicht ausreichend an Höhe gewonnen. Es habe zwei Baumkronen gestreift und sei im Bereich des Flughafenparkplatzes abgestürzt,...

