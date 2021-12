Kriminalität : Überfall auf 32-Jährigen: Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Knapp zwei Monate nach einem Überfall auf einen 32-Jährigen in Hamburg-Eidelstedt hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen.

Pinneberg | Spezialkräfte hätten bereits am vergangenen Freitag in Pinneberg einen Haftbefehl gegen den 25-Jährigen vollstreckt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Türke soll am 9. September mit zwei oder drei Komplizen den 32-Jährigen erpresst und schwer verletzt haben. Bei dem Angriff mit einem Schlagwerkzeug und einem Messer habe das Opfer Gesichtsfraktur...

