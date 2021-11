Kriminalität : Über 360 Lauben aufgebrochen: Polizei fasst Verdächtigen

In einem Zeitraum von weniger als zwei Monaten soll ein 32-Jähriger in Hamburg über 360 Lauben aufgebrochen und dabei hohe Sachschäden verursacht haben.

Hamburg | Seit Mitte August 2021 seien vor allem in den Stadtteilen Horn und Billstedt verstärkt Laubenaufbrüche in Kleingartenvereinen gemeldet worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Schon zu dieser Zeit sei der 32-Jährige als möglicher Tatverdächtiger in den Fokus der Ermittlungen gerückt. Im September wurde der Mann dann auf frischer Tat ertappt und vor...

