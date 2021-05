Hilal Ercan : Über 22 Jahre vermisst: Verkehrsunternehmen unterstützt bei der Suche

Hilal Ercan wird seit 22 Jahren in Hamburg vermisst. Jetzt hat Hilals Bruder mit Unterstützung eines Verkehrsunternehmens eine neue Aktion gestartet.

Hamburg | Mit einem großflächigen Zeugenaufruf auf einem Linienbus unterstützen die Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein (VHH) die Suche nach der seit über 22 Jahren vermissten Hilal Ercan. Am Tag der vermissten Kinder stellte das Verkehrsunternehmen am Dienstag einen Linienbus vor, der an den Seiten und am Heck den Aufruf mit einem Foto des Mädchens zeigt. Die In...

