Beach-Volleyball : Turnier-Premiere mit Beachvolleyball-Olympiasiegern

Frankfurt am Main | Bei der Deutschland-Premiere des Beachvolleyball-Formats „King of the Court“ in Hamburg vom 19. bis 22. August werden die Tokio-Olympiasieger Anders Mol und Christian Sörum aus Norwegen antreten. Das gab der DVV am Montag bekannt. Ebenfalls für das Turnier im Stadion am Rothenbaum haben die Olympia-Fünften Julius Thole und Clemens Wickler gemeldet. Da...

