Schifffahrt : Tschentscher würde Beteiligung von Cosco begrüßen

Kritiker fürchten einen zu großen Einfluss Chinas auf den Hamburger Hafen. Für Hamburgs Bürgermeister Tschentscher dagegen kann eine Beteiligung des Terminalbetreibers Cosco Shipping Ports am Hamburger Containerterminal Tollerort eine sinnvolle Sache sein.

Hamburg | Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher ist der Kritik an einer Beteiligung des chinesischen Terminalbetreibers Cosco Shipping Ports am Hamburger Containerterminal Tollerort (CTT) entgegengetreten. „Es gibt dazu keine politischen Vorgaben, aber was unternehmerisch sinnvoll ist, muss auch praktisch möglich sein und gemacht werden“, sagte der SPD-Poli...

