Schulen : Tschentscher verteidigt Maskenpflicht an Schulen

Andere Bundesländer haben die Maskenpflicht in den Schulen bereits abgeschafft. Doch Hamburgs Bürgermeister Tschentscher bleibt hart. Wegen der Delta-Variante des Coronavirus sei das Tragen von Masken im Unterricht sogar noch wichtiger als im vergangenen Jahr.

Hamburg | Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hat die weiterhin relativ harten Corona-Auflagen an den Schulen verteidigt. „Wir wollen einen Rückfall in der Pandemie und Einschränkungen im Präsenzunterricht unbedingt vermeiden“, sagte Tschentscher der Deutschen Presse-Agentur. Deshalb beginne der Unterricht nach den Sommerferien am 5. August so, wie ...

