Energie : Tschentscher setzt auf Technologie zum Klimaschutz

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher hat die Bedeutung der Wissenschaft zur Erreichung der Klimaneutralität betont.

Hamburg | Viele Lösungen wie die Erzeugung von grünem Wasserstoff aus erneuerbaren Energien lägen bereits auf dem Tisch, sagt er am Montag beim Besuch des Energie-Campus in Bergedorf, wo mit grünem Wasserstoff unter anderem auch Methan-Gas hergestellt wird. „Das, was im Kleinen, im Labor, funktioniert, muss jetzt im Großen umgesetzt werden“, sagte Tschentscher....

