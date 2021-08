Umwelt : Tschentscher: „FFF-Bewegung ist Rückenwind für meinen Kurs“

Seit Monaten protestieren meist junge Menschen der Fridays for Future-Bewegung gegen die Klimapolitik des rot-grünen Senats. Bürgermeister Tschentscher betrachtet das jedoch eher als eine Bestätigung seiner Arbeit.

Hamburg | Trotz anhaltender Proteste der Umweltbewegung Fridays for Future gegen die Klimapolitik des rot-grünen Senats sieht sich Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher in seiner Arbeit bestätigt. „Die Fridays for Future-Bewegung ist Rückenwind für meinen Kurs“, sagte der SPD-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. Die jungen Leute der Fridays for Future-Be...

