Landtag : Trotz Kritik: Nur SSW stimmt gegen neues Gesetz

Wohnraum ist auch in Schleswig-Holstein knapp und teuer. Ein novelliertes Gesetz zur Förderung soll Abhilfe schaffen. Eine Neuerung sorgt im Landtag für Diskussion.

Kiel | Gegen die Stimmen des Südschleswigschen Wählerverbandes (SSW) hat der Landtag in Kiel am Freitag eine Neufassung des Wohnraumförderungsgesetzes verabschiedet. Mit der Gesetzesänderung würden neue praxistaugliche Rahmenbedingungen für den sozialen Wohnungsbau geschaffen, sagte Bildungsministerin Karin Prien in Vertretung der erkrankten Innenministerin ...

