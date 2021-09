Unfälle : Trecker überfährt beim Ausweichen Fußgängerin

Ein Traktorfahrer hat beim Ausweichen eine 64 Jahre alte Fußgängerin erfasst und überrollt.

Tensbüttel-Röst | Die Frau kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Ersten Erkenntnissen zufolge war der Traktorfahrer am Mittwochnachmittag bei Tensbüttel-Röst (Kreis Dithmarschen) hinter einem Mähdrescher unterwegs und war kurzzeitig zu dicht aufgefahren. Um einen Auffahrunfall zu verhindern, wollte der 82-J...

