Geschichte : Trauerfeier für KZ-Überlebende Esther Bejarano hat begonnen

In Hamburg hat am Sonntag die Trauerfeier für die vor gut einer Woche gestorbene KZ-Überlebende Esther Bejarano begonnen.

Hamburg | Die Musikerin und Aktivistin war am 10. Juli nach kurzer schwerer Krankheit im Alter von 96 Jahren in ihrer Wahlheimat Hamburg gestorben. In der Kapelle auf dem Jüdischen Friedhof in Ohlsdorf fanden nur wenige Gäste Platz, deshalb gab es eine Übertragung nach draußen. Auch Hamburgs Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit und Bürgermeister Peter Tschentsc...

