Bundestag : Tranziska: Jamaika-Erfahrungen nicht auf Bund übertragbar

Die Erfahrungen in der Jamaika-Koalition in Schleswig-Holstein sind nach Ansicht von Grünen-Landeschefin Anna Tranziska nicht auf den Bund übertragbar.

Kiel | „Die Konstellation mit vier Parteien (CDU, CSU, FDP und Grüne) in Berlin ist erheblich schwieriger“, sagte Tranziska am Montag der Deutschen Presse-Agentur in Kiel. „Zumal die Union im Bund nicht die innere Kraft und Stärke hat, ein Jamaika-Bündnis zusammenzuführen.“ Im Norden regieren die Grünen seit 2017 gemeinsam mit CDU und FDP. Mit Blick auf d...

