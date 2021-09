Unfälle : Transporter fährt „autonom“: Ein Verletzter und Sachschaden

Im Fährhafen Lübeck-Travemünde hat sich ein Autotransporter selbstständig gemacht und einen erheblichen Schaden angerichtet.

Lübeck | Der 58-jährige Fahrer habe neben dem Gespann gestanden und sei beim Versuch, das Fahrzeug noch zu bremsen, verletzt worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Der mit acht neuwertigen Autos beladene Lastwagen habe am Donnerstag mit laufendem Motor zwei Betonpoller durchbrochen und sei 260 Meter weit auf das Check-in-Gate am Skandinavienkai zugerollt. ...

