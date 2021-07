Kriminalität : Transfrau auf der Reeperbahn beleidigt und geschlagen

Vor einem Schnellrestaurant an der Hamburger Reeperbahn ist eine Transfrau von einem Unbekannten geschlagen und verletzt worden.

Hamburg | Der etwa 20 bis 30 Jahre alte Mann habe die Frau in der Nacht zum Samstag aus mutmaßlich transfeindlicher Motivation heraus beleidigt, teilte die Polizei am Montag mit. Die 33-Jährige habe das eine Weile über sich ergehen lassen, dann habe sie den Mann geschubst. Der habe daraufhin so stark zurückgeschlagen, dass die 33-Jährige auf den Hinterkopf stür...

