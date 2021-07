Tiere : Trakehnerhengst „Kaiser Milton“ an Herzfehler gestorben

Der preisgekrönte Trakehnerhengst „Kaiser Milton“, um den es einen langen Rechtsstreit gab, ist an einem Herzfehler gestorben.

Bad Bevensen | Der preisgekrönte Trakehnerhengst „Kaiser Milton“, um den es einen langen Rechtsstreit gab, ist an einem Herzfehler gestorben. Er habe deswegen Wasser in die Lungen bekommen und musste am Sonntag (18. Juli) in einer Klinik eingeschläfert werden, wie Christoph Wahler vom Klosterhof Medingen der Deutschen Presse-Agentur am Samstag sagte. Der Hengst wurd...

