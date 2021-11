Verkehr : Trafo-Schwertransport kurz vor dem Ziel

Der Transformatoren-Schwertransport aus Lauenburg hat in der Nacht zum Montag seinen Weg zum Umspannwerk in Oststeinbek fortgesetzt.

Oststeinbek | Am Montagmorgen war der Transport bereits in Glinde, wie ein Sprecher berichtete. Es sei jedoch noch nicht klar, ob er sein endgültiges Ziel tatsächlich am Montag erreiche. Kurz vorher sei noch einmal ein Umbau nötig, erklärte der Sprecher. Dafür sei in einer Straße ein Halteverbot eingerichtet worden. Die Polizei müsse den Umbau noch am Montag aber z...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.