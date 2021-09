Basketball : Towers wollen sich dieser Basketball-Saison weiterentwickeln

Die Verantwortlichen der Hamburg Towers haben drei Tage vor dem ersten Punktspiel in der Basketball-Bundesliga in Ludwigsburg eine Mitfavoriten-Rolle von sich gewiesen.

Hamburg | „Wir fühlen uns natürlich sehr geehrt, dass er so etwas sagt. Aber wir sehen es überhaupt nicht so“, sagte Towers-Geschäftsführer Marvin Willoughby am Mittwoch zu Aussagen von Alba Berlins Coach Israel Gonzalez, der den Hamburgern diese Rolle in einer Umfrage zuerkannt hatte. „Die Aufgaben, die wir dieses Jahr haben mit der Doppelbelastung durch eu...

