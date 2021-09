Basketball : Towers testen am Freitag vor Publikum gegen die BG Göttingen

Basketball-Bundesligist Hamburg Towers bestreitet eine Woche vor dem Saisonauftakt ein Testspiel gegen den Liga-Rivalen BG Göttingen.

Hamburg | Zu der Partie am Freitag (19.30 Uhr) sind in der Arena im Stadtteil Wilhelmsburg maximal 1300 Zuschauer zugelassen. Es gilt die 2G-Regel. Ihr erstes Ligaspiel bestreiten die Hamburger am 25. September bei den MHP Riesen Ludwigsburg. Ihre internationale Premiere feiern die Towers am 19. Oktober mit dem Eurocup-Heimspiel gegen Partizan Belgrad aus Se...

