Basketball : Towers beenden Testserie mit Niederlage gegen AS Monaco

Beim Basketball-Bundesligisten Hamburg Towers sieht man dem Saisonstart in Ludwigsburg am Samstag (20.30 Uhr/Magentasport) trotz der Niederlage gegen den AS Monaco im letzten Testspiel positiv entgegen.

Hamburg | Nach dem 82:95 (49:50) am Montagabend gegen den letztjährigen EuroCup-Sieger sagte Trainer Pedro Calles: „Insgesamt war es ein guter Test für uns gegen einen höherklassigen Gegner.“ Bester Werfer der Hanseaten war Lukas Meisner mit 16 Punkten. ...

