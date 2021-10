Tourismus : Touristiker fordern mehr Hotelbetten an der Lübecker Bucht

Schleswig-Holsteins Ostseeküste wird bei Urlaubern immer beliebter. Dafür werden neue Unterkünfte gebraucht. „Wir brauchen mehr Hotelbetten“, sagt André Rosinski von der Tourismus-Agentur Lübecker Bucht.

Scharbeutz | In den acht Ferienorten der Lübecker Bucht sollen in den kommenden Jahren bis zu 2100 neue Hotelbetten entstehen. Das geht aus dem Entwurf für ein touristisches Entwicklungskonzept hervor, das die regionalen Tourismus-Agenturen gemeinsam erarbeitet haben. Danach soll der Anteil der Betten an den Übernachtungskapazitäten zwischen Haffkrug und Niendorf ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.