Bundestag : Touristiker fordern mehr Engagement von der Politik

Der Tourismus in Deutschland erwirtschafte mehr Geld als der Maschinenbau und beschäftige drei Millionen Menschen in Deutschland. Trotzdem erfahre er nicht die Aufmerksamkeit der Politik, die er verdiene, klagen Hamburger Touristiker.

Hamburg | Hamburgs Tourismusbranche ist unzufrieden mit dem Engagement der Politik für den Tourismus im Allgemeinen und mit den Corona-Einschränkungen im Besonderen. Gut drei Wochen vor der Bundestagswahl sagte der Vorstandsvorsitzende des Tourismusverbands, Wolfgang Raike, am Freitag in einer Diskussionsrunde mit Hamburger Bundestagskandidaten, weder in Hambur...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.