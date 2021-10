Tourismus : Tourismustag: Branche sieht existenzbedrohende Personalnot

Der Tourismus trägt einen erheblichen Teil zur Wirtschaft in Schleswig-Holstein bei. Doch die Branche sieht sich nach der Corona-Krise durch Personalmangel bedroht.

Husum | Der Branchenverband Dehoga hat beim Tourismustag Schleswig-Holstein einen gravierenden Personalmangel beklagt. „Die massive, existenzbedrohende Personalnot bereitet all unseren Betrieben landauf, landab große Sorgen“, teilte Vizepräsident Andreas Tedsen am Donnerstag zu der Veranstaltung in Husum mit. Auch in anderen Branchen, von denen das Gastgewerb...

