Tourismus : Tourismusbranche: Fremdenverkehr in Hamburg gewinnt an Fahrt

Der Tourismus in Hamburg lässt das tiefe Corona-Tal nach Brancheneinschätzung in diesem Sommer hinter sich, rechnet aber auch für 2022 noch nicht mit einer Rückkehr auf das Niveau vor der Pandemie.

Hamburg | „Es kommen wieder mehr Gäste in die Stadt. Das ist auch der Tenor unserer Gespräche mit der Hotellerie“, sagte der Geschäftsführer der Hamburg Tourismus GmbH, Michael Otremba, dem „Hamburger Abendblatt“. Demnach steigt die Belegung der Gästebetten knapp zwei Monate nach dem Ende des Beherbergungsverbotes in der Hansestadt allmählich an. „An den Wochen...

