Unwetter : Tornado sucht Kiel heim - „Glück im Unglück“

Bei einem Tornado werden an der Kieler Förde mehrere Menschen verletzt. In zwei Stadtteilen sind Dächer beschädigt. Im Falle eines anderen Verlaufs hätte es um einiges schlimmer kommen können, sagen Experten.

Kiel | Ein Tornado reißt Menschen in die Kieler Förde, andere werden von herumfliegenden Gegenständen verletzt - die Bilder von dem Ereignis am Mittwochabend lassen schreckliche Folgen befürchten. Sechs Menschen werden verletzt und Dächer beschädigt, aber nach Expertenansicht hätte die Naturgewalt bei einem anderen Verlauf noch deutlich schlimmere Schäden an...

