Unfälle : Tödlicher Arbeitsunfall in Müllverbrennungsanlage

Auf dem Gelände der Müllverbrennungsanlage Stapelfeld im Kreis Stormarn hat sich am Dienstag ein tödlicher Arbeitsunfall ereignet.

Stapelfeld | Wie die Polizei mitteilte, stürzte ein Bauarbeiter am Vormittag aus ungefähr 25 Metern Höhe in ein Betonsilo. Er sei noch vor Ort seinen Verletzungen erlegen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauerten an, hieß es. ...

