Prozesse : Tod eines Säuglings: Angeklagter Vater spricht von Unfall

Im Hamburger Prozess um den Tod eines Babys hat der angeklagte Vater eingeräumt, seine Tochter kurz geschüttelt zu haben.

Hamburg | Das sei aber in Folge eines Unfalls geschehen, sagte der 30-Jährige am Mittwoch vor dem Landgericht. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Totschlag vor. Der Mann schilderte am zweiten Prozesstag seine Version des Geschehens vom 15. Mai: Er sei mit dem Säugling auf dem Arm im engen Badezimmer über die Babybadewanne gestolpert und mit dem Kind hingefalle...

