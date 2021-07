Prozesse : Tochter soll Mutter erstickt haben: Verstörende Bilder

Eine 54-Jährige soll ihre Mutter umgebracht haben. Vor dem Kieler Landgericht geht es um ihre Schuldfähigkeit.

Kiel | Es ist ein verstörendes Bild: Eine 54-Jährige wird in Handschellen in den Gerichtssaal geführt. Sie erscheint ungepflegt, mit einem fahlen, von exzessivem Leben gezeichneten Gesicht, die Bewegungen fahrig. Als sie sich setzt, wirkt sie wie abwesend, die Blicke ziellos. Nur gelegentlich erweckt sie den Eindruck, als verstehe sie, was um sie herum gesch...

