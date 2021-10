Tiere : Tierskulptur an der Alster sorgt für Aufsehen

Eine Skulptur mehrerer aufeinander stehender Tiere sorgt seit Dienstag an der Hamburger Außenalster bei Passanten für Aufsehen.

Hamburg | Die „Hamburger Stadtmusikanten“, wie sie von den unbekannten Initiatoren in Anlehnung an die berühmten Stadtmusikanten aus Bremen genannt werden, sind eine Statue bestehend aus einem Hund, einem Affen, einem Kaninchen und einer Ratte. Es handele sich um ein Mahnmal, das den dort gezeigten Tieren sowie „allen Opfern der Tierversuche in Hamburg und welt...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.