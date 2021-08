Tiere : Tierschutzverein: Mehr ausgesetzte Tiere während der Ferien

Welpen, Kaninchen und sogar eine Pythonschlange: Mit dem Ende der Sommerferien ist die Anzahl der ausgesetzten Tiere in Hamburg im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegen.

Hamburg | Zwischen Ferienbeginn am 24. Juni und Ferienende am 4. August wurden 174 mutmaßlich ausgesetzte Tiere im Tierheim Süderstraße aufgenommen, im Vorjahr waren es 156, teilte der Hamburger Tierschutzverein (HTV) am Montag mit. Hinzu kommen 53 abgegebene Tiere. „Wir gehen davon aus, dass hier überwiegend Menschen am Werk waren, die sich bereits bei der Ans...

