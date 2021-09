Beach-Volleyball : Thole/Wickler im Viertelfinale: „Aushängeschild“ bis 2024

Die Favoriten Julius Thole und Clemens Wickler haben bei den deutschen Beachvolleyball-Meisterschaften mit zwei klaren Siegen direkt das Viertelfinale erreicht.

Timmendorfer Strand | Das deutsche Nummer-eins-Männerduo ließ am Freitag in Timmendorfer Strand den Brüdern Georg und Peter Wolf (Frankfurt/Main) beim 2:0 (21:15, 21:14) keine Chance. Zuvor hatte sich die Hamburger Vizeweltmeister mit 2:0 (21:17, 21:14) gegen die Berliner Lucas Mäurer und Niklas Rudolf durchgesetzt. Für Thole/Wickler wäre ein Erfolg in diesem Jahr ihr drit...

