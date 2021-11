Theater : Theater stellt Programm für zweite Spielzeithälfte vor

Das Theater Lübeck plant für die zweite Hälfte der Spielzeit im Musiktheater fünf Neuproduktionen und fünf Sinfoniekonzerte.

Lübeck | Darunter sind unter anderem die Oper „Madame Butterfly“ von Giacomo Puccini, Benjamin Brittens Kammeroper „The Turn of the Screw“ oder die Kinderoper „Das Dschungelbuch“. Er hoffe, dass das Programm wie geplant durchgeführt werden könne, sagte Opern- und Generalmusikdirektor Stefan Vladar bei der Vorstellung der Pläne am Dienstag. Die Premiere von ...

