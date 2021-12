Musik : The Cure kommen 2022 nach Deutschland

Die britsche Rock-Wave-Band The Cure kommt im Rahmen ihrer Europatournee 2022 auch nach Deutschland.

Hamburg | Die Musiklegenden werden im Herbst 2022 sieben Arena-Shows in Deutschland spielen, wie der Veranstalter Karsten-Jahnke-Konzertdirektion am Montag in Hamburg mitteilte. Auftakt der Deutschlandkonzert-Reihe ist am 16. Oktober in Hamburg in der Barclays Arena. Es folgen Leipzig (17.10.), Berlin (18.10.), München (29.10.), Frankfurt (17.11.), Stuttgart (2...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.