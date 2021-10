Theater : Thalia-Intendant Joachim Lux in St. Petersburg ausgezeichnet

Der Intendant des Hamburger Thalia-Theaters, Joachim Lux, ist am Montag in Russland mit dem Baltic Star International Award ausgezeichnet worden.

Sankt Petersburg | Das teilten das Baltische Haus in St. Petersburg und das Thalia-Theater am Abend mit. Geehrt worden seien ebenfalls in St. Petersburg die Sängerin Anne Veski (Estland) und der Regisseur Kama Ginkas (Russland). Lux wurde für besondere Verdienste um die Entwicklung und Konsolidierung humanitärer Beziehungen in der Baltischen Region ausgezeichnet, wie...

