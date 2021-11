Prozesse : Terrorismus-Prozess: 24-Jährige bestreitet IS-Mitgliedschaft

In einem Prozess vor dem Hanseatischen Oberlandesgericht in Hamburg hat die Angeklagte bestritten, Mitglied des Islamischen Staates (IS) in Syrien gewesen zu sein.

Hamburg | „Ich war nie ein Mitglied des IS. Ich habe nie einem andersgläubigen Menschen geschadet“, sagte die 24-Jährige am Donnerstag nach der Anklageverlesung. Die Hamburger Generalstaatsanwaltschaft wirft der gebürtigen Hamburgerin mit deutsch-ghanaischer Staatsangehörigkeit vor, sich im September 2014 der Terrororganisation in Syrien angeschlossen zu hab...

