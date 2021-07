Gesundheit : Terminpflicht für Impfung im Hamburger Impfzentrum entfällt

Ende August soll das zentrale Impfzentrum in den Hamburger Messehallen geschlossen werden. Schon jetzt ist ein Rückgang bei der Nachfrage nach Impfungen spürbar. Um den Betrieb bis zum Schluss zu gewährleisten, fällt die Terminpflicht weg.

Hamburg | Corona-Schutzimpfungen sind in Hamburg von Montag an ohne Termin möglich. Interessenten über 16 Jahren können ohne vorherige Terminvereinbarung in das Impfzentrum in den Messehallen kommen, wie die Gesundheitsbehörde am Sonntag ankündigte. Weil das Impfzentrum nur bis Ende August betrieben werde, könnten Erstimpfungen noch bis zum 10. August angeboten...

