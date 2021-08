Kriminalität : Telefonbetrüger erleichtern Ehepaar um 60.000 Euro

Betrüger haben ein Ehepaar aus Bad Schwartau durch einen sogenannten Schockanruf um mehr als 60.000 Euro geprellt.

Ratekau | Die Anrufer hätten am Telefon behauptet, die Tochter des Paares habe einen schweren Autounfall verursacht und müsse eine hohe Kaution hinterlegen, berichtete die Polizei am Dienstag. Die Betrüger gaben sich bei dem Anruf am Montag als Polizistin und als Staatsanwalt aus und brachten ihre Opfer dazu, von verschiedenen Konto hohe Summen zu überweisen...

