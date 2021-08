Arbeitsmarkt : Teilzeitausbildung eine Chance für Alleinerziehende

Ohne Job und alleinerziehend - da ist der Weg zurück in den Arbeitsmarkt oft besonders schwer. Im Norden betrifft dies tausende junge Menschen, in der großen Mehrzahl Frauen. Mit einem speziellen Ausbildungsangebot will die Arbeitsagentur Brücken bauen.

Kiel | Fast zwei Drittel der 7300 alleinerziehenden Arbeitslosen in Schleswig-Holstein haben keine abgeschlossene Berufsausbildung. Vor diesem Hintergrund ruft die Arbeitsagentur Betroffene auf, die Möglichkeit der Teilzeitausbildung zu nutzen. „Häufig können alleinerziehende junge Menschen keine Ausbildung in Vollzeit absolvieren, da sie ihre Kinder betreue...

