Demonstrationen : Tausende bei Klimastreik von Fridays for Future in Hamburg

Bei der Großdemo von Fridays for Future sind 20.000 Teilnehmer angemeldet. Nach ersten Schätzungen wurden die Erwartungen der Organisatoren noch übertroffen. Die Aktivistinnen und Aktivisten sammeln sich über mehrere Kilometer und marschieren durch die Stadt.

Hamburg | Zwei Tage vor der Bundestagswahl sind am Freitag in Hamburg nach ersten Schätzungen mehr als 20.000 Menschen dem Aufruf von Fridays for Future (FFF) zu einer Großdemonstration für wirksame Maßnahmen zur Bewältigung der Klimakrise gefolgt. Sie versammelten sich am Mittag auf der Willy-Brandt-Straße, von wo aus ein Demonstrationszug unter dem Motto „#Al...

