Schulen : Tausende Erstklässler sind ins Schulleben gestartet

Tausende Erstklässler haben am Dienstag in Hamburg ihren ersten Schultag absolviert - allerdings wegen der Corona-Pandemie unter erschwerten Bedingungen.

Hamburg | So durften an den rund 200 Grundschulen zwar Einschulungsfeiern stattfinden. Allerdings mussten alle Teilnehmer Masken tragen, sofern die Feiern in Innenräumen abgehalten wurden. Angehörige mussten zudem über einen negativen Corona-Test verfügen. Um die Regeln einhalten zu können, hielten einige Schulen die Feiern gestaffelt ab, andere verteilten sie ...

