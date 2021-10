Tarife : Tarifverhandlungen im Einzelhandel gehen weiter

Die Tarifverhandlungen für die rund 90.000 Beschäftigten im Einzel- und Versandhandel in Schleswig-Holstein gehen heute in Neumünster in die vierte Runde.

Neumünster | Möglicherweise kann dabei, wie in anderen Ländern zuvor, ein Durchbruch erzielt werden. Die Gewerkschaft Verdi sprach vor dem Treffen von einer entscheidenden Verhandlungsrunde. Die bisherigen Angebote der Arbeitgeber reichten der Gewerkschaft nicht aus. Am Montag hatten die Verhandlungspartner für rund 70.000 Beschäftigte im Hamburger Einzelhandel...

